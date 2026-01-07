Maroc
A la Une
Abdelhadi Belkhayat hospitalisé à Dakhla: ce que l’on sait
Abdelhadi Belkhayat a été victime d’un malaise et a dû être hospitalisé à Dakhla. Selon des sources concordantes, l’artiste aurait contracté une infection pulmonaire, ce qui a nécessité son transfert vers l’hôpital militaire dès son arrivée à Dakhla, en provenance de la Mauritanie.
Le Site info a tenté de joindre sa fille, la créatrice de mode Meriem Belkhayat, afin de s’enquérir de l’état de santé de son père, en vain.
Rappelons que Abdelhadi Belkhayat s’était retiré de la scène musicale en 2012. Auteur de nombreux succès intemporels tels qu’«Al Monfarija» et « Qitar Al Hayat », Belkhayat avait fait son retour après sa retraite à travers plusieurs chansons engagées, dont « Khouya Sahraoui », « Samouni Ya Ouladi » et « Allah a jari ».
H.M.