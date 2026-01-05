Boufal et l’Union Saint-Gilloise se séparent d’un commun accord

Par LeSiteinfo avec MAP

Sofiane Boufal et l’Union Saint-Gilloise ont décidé de mettre un terme à leur contrat d’un commun accord, avec effet immédiat, a annoncé lundi le club bruxellois.

Le contrat qui liait l’international marocain à l’Union jusqu’en juin 2026 est ainsi résilié, a précisé le champion de Belgique en titre sur son site internet, ajoutant que le joueur est désormais libre de tout engagement.

Agé de 32 ans, Sofiane Boufal avait rejoint l’Union Saint-Gilloise en septembre 2024. Formé à Angers, le milieu offensif est également passé par Lille, Southampton, le Celta Vigo et le club qatari d’Al-Rayyan.

Lors de la saison 2024-2025, Boufal a pris part à 16 rencontres de Pro League et contribué au sacre national de l’Union au printemps 2025. Depuis le début de cette saison, il a disputé 15 matches toutes compétitions confondues sous le maillot bruxellois.