Maroc-Tanzanie : les supporters livrent leurs pronostics (VIDEO)

À quelques heures du choc entre le Maroc et la Tanzanie, les supporters marocains se disent confiants. Beaucoup d’entre eux pronostiquent une large victoire des Lions de l’Atlas, évoquant notamment des scores de 3–0 ou 4–0.

Au micro de Le Site info, plusieurs supporters ont appelé Walid Regragui à reconduire le même onze de départ aligné face à la Zambie, estimant que la stabilité peut jouer en faveur de la sélection nationale. « On ne doit pas changer une équipe qui gagne », indique-t-on.

En même temps, ils insistent sur la nécessité pour les joueurs de rester concentrés et de ne surtout pas sous-estimer l’adversaire. «Le Maroc est capable de gagner, à condition de garder la même intensité et de tenter de marquer dès les premières minutes», souligne un supporter.

N.M.