Maroc-Tanzanie: la compo probable des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, samedi, que la sélection marocaine qui affrontera son homologue tanzanienne, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) de football, respecte son adversaire et fera tout son possible pour éviter toute mauvaise surprise.

« Nous connaissons très bien la Tanzanie. Le match sera difficile. Nous espérons nous imposer pour aller en quart de finale », a dit Regragui en conférence de presse qui précède ce match prévu dimanche (17h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. « Pour le Maroc, staff et joueurs, c’est la CAN de l’humilité », a mis en exergue le sélectionneur national. « Il faut être humble, garder les pieds sur terre. Tout le monde nous donne favoris », a-t-il noté, relevant que la Tanzanie est une équipe qui grandit durant la compétition

« La Tanzanie dispose d’un championnat développé, avec des joueurs locaux bons et habitués à jouer en Afrique. Nous allons jouer ce match avec nos moyens et notre force, pour qu’ils ne créent pas la surprise. Tout est possible dans ce match », a-t-il dit. Selon le sélectionneur national, « le Maroc est une équipe qui presse tout le temps et les statistiques sont là pour appuyer ce constat ».

Voici la compo probable des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Achraf Hakimi

Azzedine Ounahi

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

Rappelons que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures.

H.M.