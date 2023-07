Achraf Hakimi encensé par une légende brésilienne (PHOTO)

Roberto Carlos n’a pas tari d’éloge à l’encontre d’Achraf Hakimi. Dans une déclaration à la presse, la légende brésilienne a indiqué que le Lion de l’Atlas fait partie des meilleurs latéraux droits au monde.

«Achraf Hakimi est l’un des meilleurs latéraux que je n’ai jamais vu», a assuré Roberto Carlos.

Le Marocain a signé une saison exceptionnelle en club et en sélection. Il a remporté le championnat avec le PSG et a contribué à l’exploit des Lions de l’Atlas en atteignant la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Aujourd’hui, Hakimi est dans le viseur de plusieurs mastodontes d’Europe dont Manchester City.

H.M.

