CAN 2025 : 118 personnes interpellées pour spéculation et trafic illégal de billets

Les opérations sécuritaires menées pour lutter contre la spéculation et le trafic illégal des billets d’accès aux stades de football, engagées par les services de police durant la première phase de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations actuellement organisée au Maroc, ont permis l’interpellation de 118 personnes, qui ont été soumises à des enquêtes judiciaires supervisées par les différents parquets territorialement compétents.

Le dispositif de veille sécuritaire numérique a permis de détecter des dizaines de publications sur les réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations de football à des prix supérieurs à leur valeur réelle.

Les investigations techniques et les opérations de terrain ont ainsi permis d’identifier et d’interpeller les suspects dans plusieurs villes du Royaume, notamment celles accueillant les rencontres de cette compétition continentale.

Les faits reprochés aux personnes interpellées portent sur la vente illégale de billets d’accès aux stades, la falsification et l’usage de faux de ces billets, l’atteinte aux systèmes de traitement électronique des données, l’escroquerie et la fraude à l’encontre des personnes souhaitant acquérir des billets sur le marché noir, ainsi que la préparation et la diffusion de fausses informations concernant la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025.

Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l’encontre des personnes arrêtées, sur instruction des parquets compétents. Certaines ont été présentées en détention, tandis que d’autres ont été poursuivies en état de liberté, selon la nature et le degré de leur implication dans les actes criminels commis.

Parallèlement, les opérations sécuritaires se poursuivent en étroite coordination entre les services de sécurité et les autorités locales compétentes, afin de lutter contre toutes les formes de spéculation autour des billets des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations, aussi bien à travers la veille numérique que par des interventions de terrain visant à identifier et interpeller les personnes impliquées dans ces activités illégales.