CAN 2025 : les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes

Seize sélections ont validé leur billet pour la suite de la compétition, tandis que plusieurs nations quittent déjà le tournoi.

Grâce aux résultats enregistrés ce mardi, la Tanzanie a assuré sa place parmi les meilleurs troisièmes et rejoint ainsi les qualifiés officiels. D’autres nations ont confirmé leur statut de favoris en terminant en tête de leurs groupes, alors que certaines se sont qualifiées dans la douleur.

Voici les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale :

Afrique du Sud

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Côte d’Ivoire

Égypte

Mali

Maroc

Mozambique

Nigeria

RD Congo

Sénégal

Soudan

Tanzanie

Tunisie

Ces sélections poursuivront l’aventure lors des matchs à élimination directe, où chaque erreur peut être fatale.

Voici les équipes éliminées :

Angola

Botswana

Comores

Gabon

Guinée équatoriale

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

Les affiches complètes des huitièmes de finale seront confirmées à l’issue des derniers matchs de groupe, prévus mercredi.

H.M.