CAN 2025 : les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes
Seize sélections ont validé leur billet pour la suite de la compétition, tandis que plusieurs nations quittent déjà le tournoi.
Grâce aux résultats enregistrés ce mardi, la Tanzanie a assuré sa place parmi les meilleurs troisièmes et rejoint ainsi les qualifiés officiels. D’autres nations ont confirmé leur statut de favoris en terminant en tête de leurs groupes, alors que certaines se sont qualifiées dans la douleur.
Voici les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale :
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Égypte
Mali
Maroc
Mozambique
Nigeria
RD Congo
Sénégal
Soudan
Tanzanie
Tunisie
Ces sélections poursuivront l’aventure lors des matchs à élimination directe, où chaque erreur peut être fatale.
Voici les équipes éliminées :
Angola
Botswana
Comores
Gabon
Guinée équatoriale
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
Les affiches complètes des huitièmes de finale seront confirmées à l’issue des derniers matchs de groupe, prévus mercredi.
H.M.