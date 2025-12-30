CAN 2025: ce qu’a dit le sélectionneur de la Tanzanie sur le choc face au Maroc

Le sélectionneur de la Tanzanie, Miguel Gamondi, s’est dit, mardi à Rabat, fier de la qualification historique des Taifa Stars aux 8ès de finale de la CAN-2025, après le match nul (1-1) contre la Tunisie, lors de la 3è et dernière journée du groupe C.

« C’est une qualification historique. Je suis fier pour la Tanzanie et les joueurs. Mon objectif était que notre sélection ne se sente pas inférieure aux autres équipes. Nous avons une bonne génération et nous travaillons pour créer un onze type », a affirmé Gamondi en conférence de presse d’après-match.

« Je suis satisfait de la performance de mon équipe. Nous avons fait de notre mieux et nous savons bien ce qu’il faut faire pour stopper l’hémorragie lors des prochains matchs », a souligné Gamondi, dont l’équipe s’est qualifiée en tant que l’une des meilleures troisièmes et affrontera le Maroc en huitième de finale.

« Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour livrer un match de taille. J’aime vraiment l’esprit d’équipe de mes joueurs et également la concentration dont ils ont fait montre depuis les matchs de qualification jusqu’à aujourd’hui », s’est-il félicité.

« Nous avons fait un grand effort. Contre le Maroc, ça sera un énorme match avec beaucoup de pression », a-t-il dit, en réponse à une question sur son prochain match.

S.L.