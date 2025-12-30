CAN 2025: la RD Congo défiera l’Algérie en huitièmes

Par LeSiteinfo avec MAP

La RD Congo a battu le Botswana par 3 buts à 0, mardi soir au Stade Al Madina à Rabat, en match comptant pour la 3è journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, décrochant ainsi son ticket pour les huitièmes de finale. Même si le Botswana a été déjà éliminé au terme de la 2è journée, les Léopards voulaient, toutefois, terminer en tête du groupe D afin d’affronter un troisième des autres groupes.

Le sélectionneur de la RD Congo a procédé à plusieurs changements par rapport à son Onze des deux premiers matchs, dans l’objectif de disputer sous de bons auspices la phase à élimination directe. Dès le coup d’envoi de cette rencontre, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont multiplié les offensives dans l’optique de trouver les chemins des filets, tandis que les Botswanais, peu inspirés et moins motivés, se contentaient de subir.

À la demie heure de jeu, la RDC a réussi à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Nathanael Mbuku. A l’entrée de la surface de réparation, Gael Kakuta lance Mbuku d’une sublime talonnade, l’attaquant de Montpellier marque d’une superbe frappe et ouvre le score. A quatre minutes de la fin de la première période, Gael Kakuta a doublé la mise d’une belle frappe sur penalty.

En deuxième période, les RD Congolais ont poursuivi leur pression qui leur a permis d’inscrire un troisième but grâce à Gael Kakuta qui a marqué un doublé (60è). Dans l’autre match de ce groupe, le Sénégal a pris le meilleur face au Bénin (3-0). Au terme du premier tour, la RD Congo a terminé à la deuxième place de son groupe avec 7 points, devancée au goal-average par le Sénégal (+6 contre +4).

En huitièmes de finale, la RD Congo sera opposée à l’Algérie qui a occupé la première place du groupe E.

S.L.