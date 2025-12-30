CAN 2025: les supporters marocains rassurés après la victoire face à la Zambie (VIDEO)

Les supporters marocains ont exprimé leur satisfaction après la victoire des Lions de l’Atlas face à la Zambie (3–0), en clôture de la phase de groupes de la CAN 2025.

Interrogés par Le Site info, plusieurs fans ont souligné que Walid Regragui a réussi à corriger les erreurs commises lors de la rencontre face au Mali, soldée par un nul (1–1). Ils ont également salué les choix opérés par le sélectionneur national en n’alignant pas Sofyan Amrabat, Jawad El Yamiq et Anas Salah-Eddine, tout en offrant la chance à d’autres joueurs et en repositionnant Ismael Saibari à son poste naturel.

Les fans ont ainsi appelé à poursuivre sur cette même dynamique lors des matchs à élimination directe, rappelant que la moindre erreur peut coûter cher à ce stade de la compétition.

Rappelons que la sélection marocaine de football s’est qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face à la Zambie (3-0), en match de la 3è journée du groupe A, disputé lundi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Ayoub El Kaabi a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 9è minute du jeu, avant que Brahim Diaz ne double la mise (27è). El Kaabi a triplé le score, en signant un nouveau retourné acrobatique.

A la faveur de cette victoire, le Maroc boucle la phase de poules à la tête du classement avec 7 points.

N.M.