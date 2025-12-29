Sport

CAN 2025: le point sur les groupes A et B

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 décembre 2025 - 23:59
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le point sur les groupes A et B de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 suite aux matchs disputés lundi 29 décembre 2025 :

Troisième journée :

-Groupe A :

-Maroc – Zambie (3-0)

-Comores – Mali (0-0)

Classement

Positions MJ PTS DIFF

1- Maroc 3 7 +5

2- Mali 3 3 0

3- Comores 3 2 -2

4- Zambie 3 2 -3

Groupe B :

-Égypte – Angola (0-0)

-Zimbabwe – Afrique du Sud (2-3).

-Classement

Positions MJ PTS DIFF

1- Egypte 3 7 +2

2 – Afrique du Sud 3 6 +1

3 – Angola 3 2 -1

4 – Zimbabwe 3 1 -2.

S.L.



