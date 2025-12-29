Sport
CAN 2025: le point sur les groupes A et B
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le point sur les groupes A et B de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 suite aux matchs disputés lundi 29 décembre 2025 :
Troisième journée :
-Groupe A :
-Maroc – Zambie (3-0)
-Comores – Mali (0-0)
Classement
Positions MJ PTS DIFF
1- Maroc 3 7 +5
2- Mali 3 3 0
3- Comores 3 2 -2
4- Zambie 3 2 -3
Groupe B :
-Égypte – Angola (0-0)
-Zimbabwe – Afrique du Sud (2-3).
-Classement
Positions MJ PTS DIFF
1- Egypte 3 7 +2
2 – Afrique du Sud 3 6 +1
3 – Angola 3 2 -1
4 – Zimbabwe 3 1 -2.
S.L.