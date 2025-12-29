Le sélectionneur de la Zambie s’exprime après la défaite face aux Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de la Zambie, Moses Mwape Sichone, a indiqué, lundi, que son équipe ne s’attendait pas à un tel scénario face au Maroc (défaite 3-0), assurant que l’objectif est de « construire une équipe pour l’avenir ».

« Ce n’est pas le match que nous espérions. Mais c’est ça le football. Les joueurs ont été parfois nerveux. Je félicite l’équipe du Maroc pour la victoire », a-t-il dit en conférence de presse après le match Maroc-Zambie, comptant pour la troisième journée (groupe A) de la CAN. « C’est difficile de quitter le tournoi prématurément. Mais on ne peut rien faire. Ce n’est jamais trop tard pour former une équipe solide. Le football nécessite du temps, des investissements et de la patience », a-t-il soutenu.

Selon lui, la Zambie était bien préparée pour cette rencontre, mais « l’équipe du Maroc a profité des erreurs que nous avons commises ». Lors des huitièmes de finale, le Maroc affrontera, dimanche prochain (17H00) au Stade Prince Moulay Abdellah, le 3è du groupe C ou D ou E.

S.L.