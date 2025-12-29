Maroc-Zambie: les supporters applaudissent les joueurs après la victoire (VIDEO)

Les supporters marocains sont restés longtemps dans les tribunes après le coup de sifflet final pour applaudir les joueurs, au terme du match face à la Zambie.

Malgré la tension et l’enjeu, le public a tenu à saluer les efforts de l’équipe nationale, en scandant des chants et en brandissant les drapeaux. Une manière d’encourager les Lions de l’Atlas pour la suite de la compétition et de montrer que le soutien reste fort, quel que soit le résultat.

A noter que les Lions de l’Atlas ont assuré avec sérénité leur qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 à la tête du groupe A, en dominant la Zambie (3-0), en match de la 3è et dernière journée, disputé lundi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Pour ce match à double enjeu, qualification et tête du groupe, Walid Regragui a effectué certains changements sur le Onze de départ.

Adam Massina a été aligné à la charnière aux côtés de Aguerd dans une défense à 4 avec Mohamed Chibi et Mazraoui. Ezzalzouli a débuté sur le flanc gauche, alors que Saibari a repris sa place au milieu de terrain avec Ounahi et El Aynaoui.

Dès les premières minutes, les Marocains ont mis déjà du rythme, mais n’arrivent pas à concrétiser. Ezzalzouli s’infiltre sur le côté gauche et tente une frappe croisée, mais Mwanza s’interpose.

Quelques minutes plus tard (9è), Ayoub El Kaabi, à la réception d’un centre millimétré dans la surface de Ounahi, surgit entre trois défenseurs pour placer une tête plongeante signant le but d’ouverture.

Exerçant un pressing haut, les Lions de l’Atlas ont empêché les Zambiens de construire le jeu, se montrant très redoutables à chaque récupération de balle.

Avec une possession de ballon (68% contre 32% après les 15 premières minutes), les Marocains ont continué de pousser les Chipolopolos dans leurs retranchements.

A la 27è minute, une ouverture magique de Ounahi ouvre le flanc droit à Ezzalzouli qui centre à ras de terre. Diaz, arrivé lancé dans la surface, marque, d’une frappe du gauche et rejoint Riyad Mahrez à la tête du classement provisoire des buteurs (3).

Alors que le Maroc continue de monopoliser le ballon avec 227 passes à 88 (8 tirs à 1), les Zambiens ont reculé pour ne pas encaisser davantage.

Dès l’entame de la deuxième période, les Lions de l’Atlas sont restés fidèles à leur jeu offensif. Après seulement 5 minutes du coup d’envoi, El Kaabi réalise un bijou. Le goleador marocain a signé un nouveau retourné acrobatique, le deuxième de cette CAN. C’est son troisième but !

Le moment attendu par les supporters marocains survient à la 64è minute. Le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, entre sous une très grosse ovation.

A la faveur d’une ultra-dominance sans répit (7 tirs cadrés à 1 jusqu’à la 70è minute), Regragui a effectué plusieurs changements mais la donne est restée la même.

A 10 minutes de la fin du temps réglementaire du match, Hakimi passe tout près d’ouvrir son compteur mais sa frappe de l’extérieur du droit bute sur Mwanza qui se détend sur sa droite et intervient, d’une belle parade. Hakimi insiste ensuite de la tête, mais c’est encore une fois stoppé par Mwanza.

Lors des huitièmes de finale, le Maroc affrontera, dimanche prochain (17H00) au Stade Prince Moulay Abdellah, le 3è du groupe C ou D ou E.

S.L