CAN 2025: l’Egypte et l’Angola ne se départagent pas

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe égyptienne de football a fait match nul avec son homologue angolaise sur le score de 0 but partout, en match de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé lundi au Grand stade d’Agadir.

Les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets au terme de la rencontre.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale à l’issue de la deuxième journée, l’Égypte termine en tête du groupe B avec sept points, devant l’Afrique du Sud (6 pts), victorieuse du Zimbabwe (3-2) dans l’autre rencontre de la poule.

S.L