Lekjaa soutient les Lions de l’Atlas avant le match face à la Zambie (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a assisté à la dernière séance d’entraînement des Lions de l’Atlas, tenue à la veille du match face à la Zambie.

Sa présence a été perçue comme un signe de soutien et de confiance envers le groupe national, déterminé à bien négocier cette rencontre importante. Lekjaa a échangé brièvement avec le staff technique et les joueurs, dans une ambiance concentrée et sereine, avant un rendez-vous attendu face aux Zambiens.