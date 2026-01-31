CAN de handball : le Maroc termine à la septième place

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine de handball a terminé sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2026, qui se poursuit à Kigali jusqu’au 31 janvier, à la septième place, après sa victoire, vendredi, face à la Guinée sur le score de 38 à 37.

La sélection guinéenne a remporté la première mi-temps sur le score de 16 à 14, avant que l’équipe nationale ne parvienne à combler l’écart en seconde mi-temps et à arracher le match nul (33-33) au terme du temps réglementaire. Les deux équipes ont ensuite eu recours à la séance des tirs au but, remportée par le Maroc (5-4).

Le Maroc a auparavant laissé échapper l’opportunité de disputer la dernière place qualificative pour le Championnat du monde 2027 en Allemagne, suite à sa défaite, jeudi, face à l’Angola (27-20), lors du premier match de classement (5e-8e places).

Par ailleurs, les sélections tunisienne et égyptienne s’affronteront samedi en finale, après leurs victoires respectives en demi-finales.