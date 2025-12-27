Les Egyptiens remercient les Marocains après le match face à l’Afrique du Sud

Plusieurs Egyptiens ont exprimé leur profonde gratitude envers les Marocains, et tout particulièrement les habitants de la ville d’Agadir, pour le soutien massif dont ils ont bénéficié lors du match face à l’Afrique du Sud.

Sur la Toile, nombreux sont ceux qui ont salué la forte mobilisation du public lors de cette rencontre et le soutien apporté aux Pharaons.

Le match a réuni plus de 40.000 spectateurs, ce qui a contribué à la victoire de l’Égypte face à l’Afrique du Sud.

Grâce à ce succès, la sélection égyptienne se qualifie pour le tour suivant de la Coupe d’Afrique des Nations, devenant la première équipe à atteindre les huitièmes de finale de cette édition.

H.M.