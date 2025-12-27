Le Mali dit stop : fin de la série parfaite des Lions de l’Atlas

Le Mali a mis fin à la série de victoires consécutives de la sélection nationale, qui durait depuis un an et demi et avait atteint 19 succès d’affilée.

Les Lions de l’Atlas ont en effet été accrochés, vendredi soir, par le Mali (1-1), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au stade Moulay Abdellah de Rabat.

La série de victoires du Maroc avait débuté en juin 2024, avec des succès face à la Zambie et au Congo dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avant de battre le Gabon et le Lesotho à Agadir, en septembre de la même année.

Les Lions avaient ensuite dominé la Centrafrique, à l’aller comme au retour, avant de s’imposer largement (5-1) sur la pelouse du Gabon, puis de battre successivement le Lesotho, le Niger et la Tanzanie.

En juin dernier, la sélection nationale s’est imposée en amical contre la Tunisie et le Bénin au Grand stade de Fès, avant de poursuivre sa dynamique en battant le Niger et la Zambie en éliminatoires du Mondial, puis en s’imposant en amical face au Bahreïn et au Congo.

Le Maroc a également remporté ses matchs amicaux contre le Mozambique et l’Ouganda au Grand stade de Tanger. Enfin, lors du match d’ouverture de la CAN, il s’est imposé face aux Comores (2-0), signant ainsi une 19e victoire consécutive.

À noter que le record mondial de la plus longue série de victoires consécutives était jusque-là détenu par l’Espagne et l’Allemagne, avec 15 succès.

N.M.