CAN 2025: Walid Regragui veut « le feu dans les stades » pendant les matchs des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 sera « la plus difficile à gagner » dans l’histoire de cette compétition, a indiqué, jeudi à Rabat, le sélectionneur national, Walid Regragui.

« Tout le monde bénéficie de très bonnes conditions d’accueil et des terrains d’entrainement. Celui qui gagnera cette CAN aura tout le mérite », a relevé Regragui en conférence de presse d’avant-match Maroc/Mali prévu, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 2è journée (groupe A).

« Le public reste un grand appui pour le Maroc. Les pelouses, les hôtels magnifiques (..) toutes les sélections en bénéficient », a-t-il soutenu.

« Nous comptons sur les supporters marocains pour nous soutenir jusqu’au bout. Nous voulons sentir le feu dans les stades », a ajouté Walid Regragui. « Nous n’allons pas gagner les matchs à la mi-temps. Un match c’est 90 minutes », a-t-il dit, soulignant que l’essentiel est de gagner et de donner des signes de certitude.

« Nous avons fait un bon match d’ouverture face aux Comores, bien qu’on ait loupé un pénalty. Chez les Lions de l’Atlas, le degré d’attente est au-dessus des autres équipes », a conclu le sélectionneur national.

S.L.