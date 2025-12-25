Achraf Hakimi et Romain Saiss présents face au Mali ? Walid Regragui tranche

Walid Regragui a annoncé que Romain Saiss ne sera pas opérationnel face au Mali, lors du prévu ce vendredi au stade Moulay Abdellah en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi au Complexe Mohammed VI à Maâmora, le sélectionneur national a assuré que Saiss ne s’est pas totalement rétabli après la blessure contractée dimanche dernier face aux Comores.

Le coach a précisé en parallèle qu’Achraf Hakimi est désormais apte à jouer, après son absence des terrains depuis sa blessure survenue le 4 novembre dernier lors du match du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

«Hakimi suit depuis plusieurs semaines un programme spécial de soins et s’entraîne actuellement avec le groupe. Nous verrons si nous compterons sur lui vendredi ou non, car nous pensons à la CAN dans son ensemble, et non à un seul match», a précisé Regragui.

Le sélectionneur a démenti, par ailleurs, les rumeurs sur l’absence de Nayef Aguerd face au Mali, soulignant que les rumeurs servent les intérêts de l’adversaire et nuisent à la sélection marocaine.

«Les blessures et les absences au poste de défenseur central ne m’inquiètent pas. On a convoqué cinq joueurs capables d’évoluer dans l’axe, par mesure de précaution», a-t-il rassuré.

Rappelons que le coup d’envoi du match Maroc-Maroc sera donné à 21 heures.

N.M.