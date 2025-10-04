Des morts et des blessés dans une fusillade à Nice

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées, dont deux grièvement, suite à un échange de tirs vendredi soir dans un quartier périphérique de Nice (Sud de la France), a indiqué la préfecture.

Les forces de l’ordre et les sapeurs pompiers ont procédé à la sécurisation du périmètre où ont eu lieu les tirs de feu, a affirmé dans un communiqué le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, qui a condamné « très fermement cet acte ignoble ».

Il a précisé que deux personnes ont été gravement blessées et trois autres plus légèrement, soulignant que sur décision du ministère de l’Intérieur, des renforts sont mobilisés pour assurer le retour à la sécurité dans le quartier en question.

Une enquête pour homicides et tentatives d’homicide volontaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

S.L.