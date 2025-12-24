CAN 2025: les supporters tunisiens conquis à Rabat (VIDEO)

De nombreux supporters tunisiens ont afflué, mardi, vers le stade olympique de Rabat pour assister au match face à l’Ouganda, comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Au micro de Le Site info, plusieurs fans tunisiens ont salué l’organisation de la compétition par le Maroc, ainsi que la qualité des infrastructures mises à la disposition des sélections.

«Tout se passe très bien au Royaume. L’organisation est excellente et l’ambiance est exceptionnelle», s’est réjoui l’un d’eux. Un autre supporter, résidant en Europe, a confié qu’il n’a perçu aucune différence en découvrant la beauté de Rabat et le niveau de ses équipements.

Rappelons que la sélection tunisienne a battu l’équipe ougandaise par 3 buts à 1, en match de la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), mardi au Stade Olympique à Rabat.

Les buts des Aigles de Carthage ont été inscrits par Ellyes Skhiri à la 10e minute et Mohamed Elias Achouri, auteur d’un doublé (40e, 64e). L’unique réalisation de l’Ouganda a été inscrite par Denis Omedi (90+2).

H.M.