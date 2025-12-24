Sport
CAN 2025: Algérie, Côte d’Ivoire… Découvrez le programme de ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 décembre 2025 - 10:57
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’agenda des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 prévus mercredi 24 décembre 2025 :

-Groupe E : Burkina Faso – Guinée équatoriale (13H30, Complexe sportif Mohammed V de Casablanca)

-Groupe E : Algérie – Soudan (16H00, Stade Moulay El Hassan à Rabat)

-Groupe F : Côte d’Ivoire – Mozambique (18H30, Grand Stade de Marrakech)

-Groupe F : Cameroun – Gabon (21H00, Grand Stade d’Agadir).

S.L.



