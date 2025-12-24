Maroc-Mali: Romain Saïss forfait ?

Romain Saïss a contracté une blessure dès les premières minutes du match Maroc–Comores, comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Le défenseur n’a pas pu poursuivre la rencontre et a été remplacé par Jaouad El Yamiq, ce qui a suscité l’inquiétude des supporters.

Selon une source de Le Site info, Saïss subira des examens médicaux approfondis afin de déterminer la nature exacte de sa blessure au genou et la durée probable de son absence. Le joueur souffrirait d’une lésion au niveau des ligaments externes du genou, apprend-on.

« Les examens médicaux seront effectués à l’aide d’appareils très développés capables de déterminer la nature de la blessure, le traitement approprié ainsi que la durée de son indisponibilité. Nous saurons par la suite si Romain Saïss pourra poursuivre la CAN 2025 ou devra déclarer forfait », précise notre source.

Ce qui est certain, c’est que le capitaine des Lions ne sera pas présent face au Mali, vendredi prochain, au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules. Walid Regragui devrait ainsi titulariser Jaouad El Yamiq, aux côtés de Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui.

M.A. (avec N.M.)