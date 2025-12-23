Un supporter algérien : «Les Marocains m’invitent chez eux dès qu’ils voient mon maillot» (VIDEO)

Présent au Maroc pour assister à la CAN 2025 et soutenir la sélection algérienne, un supporter algérien a tenu à saluer l’accueil chaleureux réservé aux visiteurs au Maroc.

Au micro de Le Site info, il a exprimé son admiration pour l’hospitalité marocaine. « L’accueil est exceptionnel au Maroc. Nous sommes tous frères. Dès que les gens voient mon maillot algérien, ils m’invitent à manger chez eux, dans leurs maisons », confie-t-il.

Le supporter a également souligné la qualité des infrastructures sportives et l’attractivité du pays hôte. « Tous les stades sont magnifiques. Le Maroc est un très beau pays », ajoute-t-il.

Revenant sur les relations entre les peuples marocain et algérien, il a tenu à démentir toute idée de tension sur le terrain. « En réalité, il n’y a ni tension ni problème. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité », assure-t-il.

Enfin, interrogé sur ses pronostics pour la CAN 2025, le supporter algérien estime que la compétition reste ouverte. « L’Algérie, le Maroc ou encore le Sénégal ont les moyens de remporter cette Coupe d’Afrique », conclut-il.

N.M.