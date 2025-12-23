CAN 2025: le sélectionneur du Mali évoque le match face au Maroc (VIDEO)

Pour leur entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, les sélections malienne et zambienne n’ont pas réussi à se départager (1-1), lundi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, s’est dit « déçu » de ce résultat étant donné que son équipe a été ultra-dominatrice tout au long de la rencontre.

« Nous avons dominé, réalisé 15 tirs dont 7 cadrés, mais nous n’avons pas réussi à gagner. C’est frustrant! », a-t-il déploré.

L’équipe s’est créée beaucoup d’occasions mais n’est pas parvenue à les concrétiser, a-t-il ajouté, faisant état d’un manque d’efficacité offensive qui a coûté aux « Aigles » les trois points de la victoire.

Pour le coach malien, « il est temps maintenant d’analyser cette rencontre et en tirer des enseignements en prévision du prochain match contre le Maroc ».

Ce match contre le Maroc, une équipe très forte et qui a de nombreux atouts, sera très difficile, a-t-il admis, affirmant que l’essentiel est de bien se préparer à cette rencontre pour réaliser un résultat positif et garder toutes ses chances pour une qualification en huitièmes de finale.

S.L;