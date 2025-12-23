Algérie-Soudan: Petkovic s’exprime sur le match (CAN 2025)

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire face à l’équipe du Soudan lors de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, mercredi (16h00) au stade Moulay El Hassan à Rabat, permettra à la sélection algérienne de continuer l’aventure avec confiance, a indiqué, mardi, le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic.

« Nous nous sommes bien préparés pour le premier match face au Soudan afin de continuer la compétition avec confiance et un esprit positif. Nous sommes prêts et déterminés à signer un parcours positif qui rendra nos supporters fiers », a assuré Petkovic en conférence de presse d’avant-match. Commentant les mauvais résultats de l’Algérie lors des deux dernières éditions de la CAN, où elle n’a gagné aucun match, Petkovic a assuré : « le passé est derrière nous. Nous sommes focalisés désormais sur cette compétition ».

« C’est le moment de changer les choses. Chaque jour nous offre l’opportunité de faire mieux. Le groupe travaille bien pour y parvenir », a-t-il poursuivi. « Le premier match est toujours difficile. La victoire sera très importante », a-t-il dit, relevant que les Fennecs sont confiants et veulent aller loin dans la compétition.

Selon lui, « les premiers matchs de cette CAN 2025 ont été difficiles et durs jusqu’ici. On respecte l’adversaire et avons confiance en nous-mêmes ». Pour sa part, le sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah, a indiqué que la CAN est un tournoi très important pour son équipe.

« Nous voulons faire de notre mieux afin de redonner le sourire aux Soudanais », a-t-il dit. Selon lui, l’organisation de la CAN est « impeccable » et les installations sportives, dont les terrains d’entrainement et les stades, sont « excellentes ».

Même son de cloche chez le joueur du Soudan, Bakhit Khamis, qui a estimé que la CAN est « un grand championnat pour le Soudan ». « Nous sommes fiers de prendre part à ce tournoi. Nous voulons donner une belle image de notre pays », a-t-il lancé, relevant que le Soudan n’a pas fait le déplacement au Maroc en promenade de santé.

« Nous allons défendre nos chances et espérons être prêts physiquement et mentalement face à l’Algérie, qui regorge de très bons joueurs », a-t-il ajouté.

L’autre match de ce groupe mettra aux prises le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale, mercredi à 13h30 au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

S.L.