CAN 2025. Complexe Mohammed V: contrôles renforcés avant Mali-Zambie (VIDEO)

Les abords du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca ont connu, lundi, un important déploiement sécuritaire à l’occasion du match qui a opposé le Mali à la Zambie, en marge de la phase de groupes de la CAN 2025.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une approche préventive adoptée par les autorités afin d’assurer le bon déroulement de cet événement majeur.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les services de la police et les forces de l’ordre ont été massivement déployés aux différents accès menant au stade. Leur mission a consisté à réguler la circulation et à faciliter l’acheminement des supporters vers les tribunes.

Des contrôles stricts ont également été mis en place au niveau des accès au stade, conformément aux normes organisationnelles édictées par la CAF, dans le but de garantir la sécurité des joueurs et des supporters.

N.M.