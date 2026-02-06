La Bourse de Casablanca débute ses échanges en baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,3% à 18.068,49 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,14% à 1.404,33 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, perdait 0,18% à 1.221,39 pts.

Dans la même tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, se repliait de 1,33% à 1.777,02 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,78%.

