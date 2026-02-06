La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 1,02% à 18.306,8 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 1,2% à 1.423,18 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 1,23% à 1.238,66 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 0,1% à 1.802,69 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,17% à 16.987,33 pts et 1% à 15.571,2 pts.

