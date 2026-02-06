Casablanca: les commerçants du marché Al Bhira haussent le ton (VIDEO)

Les commerçants du marché Al Bhira, situé dans l’ancienne médina de Casablanca, ont tenu, jeudi, un sit in de protestation pour dénoncer la démolition de leurs commerces, sans avoir bénéficié d’aucune indemnisation de la part des autorités.

L’un des commerçants a déclaré à Le Site info que les autorités avaient procédé, auparavant, à la démolition des locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité, tout en leur promettant une indemnisation dans les plus brefs délais.

Il a ajouté qu’après la démolition des commerces, ils ont été surpris de ne bénéficier d’aucune mesure de compensation, ce qui les a poussés à descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement.

H.M.