Sport

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 23 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 décembre 2025 - 09:46
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 23 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2780 – 11,9446

1 DOLLAR U.S.A. 8,72930 – 10,1449

1 DOLLAR CANADIEN 6,35460 – 7,38500

1 LIVRE STERLING 11,7750 – 13,6850

1 LIVRE GIBRALTAR 11,7740 – 13,6840

1 FRANC SUISSE 11,0440 – 12,8350

1 RIYAL SAOUDIEN 2,32740 – 2,70480

1 DINAR KOWEITIEN 28,4160 – 33,0240

1 DIRHAM E.A.U. 2,37680 – 2,76220

1 RIYAL QATARI 2,39430 – 2,78250

1 DINAR BAHREINI 23,1550 – 26,9090

100 YENS JAPONAIS 5,59320 – 6,50020

1 RIYAL OMANI 22,6740 – 26,3500

S.L.



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 décembre 2025 - 09:46



Bouton retour en haut de la page