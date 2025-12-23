Sport
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 23 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 23 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2780 – 11,9446
1 DOLLAR U.S.A. 8,72930 – 10,1449
1 DOLLAR CANADIEN 6,35460 – 7,38500
1 LIVRE STERLING 11,7750 – 13,6850
1 LIVRE GIBRALTAR 11,7740 – 13,6840
1 FRANC SUISSE 11,0440 – 12,8350
1 RIYAL SAOUDIEN 2,32740 – 2,70480
1 DINAR KOWEITIEN 28,4160 – 33,0240
1 DIRHAM E.A.U. 2,37680 – 2,76220
1 RIYAL QATARI 2,39430 – 2,78250
1 DINAR BAHREINI 23,1550 – 26,9090
100 YENS JAPONAIS 5,59320 – 6,50020
1 RIYAL OMANI 22,6740 – 26,3500
S.L.