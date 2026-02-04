Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 4 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 février 2026 - 09:50
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 4 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2947 – 11,9641

1 DOLLAR U.S.A. 8,7044 – 10,116

1 DOLLAR CANADIEN 6,3824 – 7,4174

1 LIVRE STERLING 11,933 – 13,869

1 LIVRE GIBRALTAR 11,933 – 13,869

1 FRANC SUISSE 11,218 – 13,038

1 RIYAL SAOUDIEN 2,321 – 2,6974

1 DINAR KOWEITIEN 28,321 – 32,913

1 DIRHAM E.A.U. 2,3699 – 2,7541

1 RIYAL QATARI 2,3879 – 2,7751

1 DINAR BAHREINI 23,089 – 26,833

100 YENS JAPONAIS 5,5641 – 6,4663

1 RIYAL OMANI 22,609 – 26,275

