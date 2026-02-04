Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 4 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 4 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2947 – 11,9641
1 DOLLAR U.S.A. 8,7044 – 10,116
1 DOLLAR CANADIEN 6,3824 – 7,4174
1 LIVRE STERLING 11,933 – 13,869
1 LIVRE GIBRALTAR 11,933 – 13,869
1 FRANC SUISSE 11,218 – 13,038
1 RIYAL SAOUDIEN 2,321 – 2,6974
1 DINAR KOWEITIEN 28,321 – 32,913
1 DIRHAM E.A.U. 2,3699 – 2,7541
1 RIYAL QATARI 2,3879 – 2,7751
1 DINAR BAHREINI 23,089 – 26,833
100 YENS JAPONAIS 5,5641 – 6,4663
1 RIYAL OMANI 22,609 – 26,275
S.L.