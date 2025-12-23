Yassine Gessime dans le viseur du LOSC

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’approche du mercato hivernal, le LOSC Lille (Ligue 1) s’intéresse de près au profil de l’ailier droit international marocain U20 Yassine Gessime, évoluant actuellement à l’USL Dunkerque, club de deuxième division française de football, rapportent lundi des médias de l’Hexagone.

Le club nordiste étudie la possibilité de renforcer son secteur offensif avec ce joueur de 20 ans, lié à Dunkerque par un contrat courant jusqu’en juin 2027, précise « La Voix du Nord » qui croit savoir que les dirigeants lillois envisagent de formuler une offre dès le mois de janvier.

Deux scénarios seraient à l’étude, soit un transfert immédiat permettant au joueur de rejoindre l’effectif lillois cet hiver, ou une proposition financière revue à la baisse assortie d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, afin que Gessime poursuive son développement sous les couleurs dunkerquoises, selon la même source.

Le joueur marocain s’est progressivement imposé comme l’un des éléments offensifs majeurs de l’USLD. Depuis le début de la saison, il totalise deux buts et sept passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues, confirmant sa régularité et son impact dans le jeu.

Sur le plan international, le jeune ailier fait partie de la génération montante du football marocain. Titulaire avec la sélection U20, il s’est illustré lors de la Coupe du monde U20 au Chili où ses performances ont largement contribué au parcours des Lionceaux de l’Atlas, couronnés champions du monde de leur catégorie.

Le LOSC compte déjà dans ses rangs l’attaquant international marocain Hamza Igamane, arrivé à Lille en août dernier en provenance des Glasgow Rangers sous contrat jusqu’en 2030, ainsi que l’ailier Oussama Sahraoui, en plus du jeune milieu franco-marocain Ayyoub Bouaddi, formé au club.

