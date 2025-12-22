CAN 2025 : les notes des Lions après la victoire face aux Comores (PHOTO)

Les Lions de l’Atlas se sont imposés dimanche face aux Comores (2-0) au stade Moulay Abdellah de Rabat, en marge de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule dans le Royaume.

Auteur du premier but du Maroc, Ibrahim Diaz a obtenu la note de 8,1, soit la meilleure parmi les joueurs de la sélection nationale, tandis que la plus faible évaluation (5,7) est revenue à Sofiane Rahimi.

Voici les notes des joueurs de la sélection: