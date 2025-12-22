Maroc-Comores: Walid Regragui s’exprime après la victoire des Lions (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire de l’équipe du Maroc face aux Comores (2-0), dimanche soir au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat en ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, a été « amplement méritée », bien que le match ait été difficile, a indiqué le sélectionneur national, Walid Regragui.

« Le match d’ouverture est toujours difficile pour le pays organisateur. Il y avait beaucoup de tension. Cela fait deux ans qu’on prépare cette CAN. La victoire a été bénéfique pour nous mais également pour le public. On va monter en puissance », a souligné Regragui en conférence de presse d’après-match.

« On a corrigé nos erreurs en deuxième mi-temps. On savait que les Comoriens vont craquer après avoir énormément subi », a-t-il analysé, qualifiant le but d’El Kaabi d' »extraordinaire ».

« On a joué avec nos qualités et notre état d’esprit. Nous sommes restés concentrés même si nous avons eu des difficultés en première période », a-t-il précisé, ajoutant que la sélection comorienne va poser des problèmes aux autres adversaires.

S’agissant de la sortie du capitaine Ghanem Saïss pour blessure, le coach national a expliqué : « Ghanem a ressenti des douleurs au niveau du genou. On espère que ce n’est pas grave afin de le récupérer durant cette compétition. C’est un joueur expérimenté. C’est un coup dur pour l’équipe mais on doit gérer les absences et les blessures ».

Selon le sélectionneur national, les remplaçants ont souvent plus de réussite devant les buts, à l’image d’El Kaabi, notant qu’il a préféré aligner Sofiane Rahimi dans le Onze de départ pour avoir un jeu plus dynamique en ligne offensive.

« Ce sont les mêmes scénarios de nos précédents matchs avec un adversaire qui recule, mais qui doit fournir beaucoup d’énergie », a ajouté Regragui, estimant que les Comores disposent d’une bonne équipe.

« Le match face au Mali, qui dispose de joueurs de très haut niveau, sera très difficile », a-t-il estimé. C’est un vrai test pour nous comme pour eux », a-t-il affirmé.

De son côté, Brahim Diaz, élu homme du match, a estimé que chaque rencontre recèle son lot de difficulté.

« Les Comores ont beaucoup reculé. On doit continuer à nous améliorer et marquer des buts. Cette victoire va nous aider pour notre prochain match », a-t-il estimé.

C’était important de gagner notre première rencontre, a-t-il soutenu. « C’est fantastique de jouer ici à Rabat devant notre public », a-t-il poursuivi.

Grâce à cette victoire, le Maroc (3 points) s’empare provisoirement de la tête du classement du groupe A.

Le deuxième match de la poule opposera, lundi, le Mali et la Zambie au Complexe Mohammed V de Casablanca.

