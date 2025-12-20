Morocco Sports Awards: Hicham Bennani salue la qualité exceptionnelle des projets

La 4ᵉ édition des Morocco Sports Awards a livré son palmarès vendredi, en marge de l’Africa Sports Expo 2025.

«Les délibérations ont été particulièrement serrées, preuve de la qualité exceptionnelle des projets présentés. Tous les nominés méritent amplement d’être honorés», a indiqué Hicham Bennani, le directeur général délégué du groupe Horizon Press et membre du jury aux côtés de Mhamed Zeghari, Youssef Hayat, Rachid Hallaouy, Hatim Seffar, Fadwa Bisbis et Badra Makhfi Sekkouri.

«Un grand merci à Mehdi Sekkouri Alaoui pour cette belle initiative, qui met en lumière celles et ceux qui font avancer le sport marocain», a-t-il ajouté.

Pour rappel, cette édition a distingué 212Sports, sacrée Start-up sportive de l’année, pour son innovation et son impact sur l’écosystème sportif. Le prix de l’Activation média de l’année a été attribué à Inwi pour la campagne “Lbess Touni”, menée avec Ghizlane Chebbak.

L’Activation événementielle de l’année est revenue à Pikala pour The 24 Hour Run, tandis que la Nabda Foundation a remporté le trophée de l’Engagement responsable de l’année grâce au projet Ride to Rise.

Dans la catégorie Créateur de contenu de l’année, Simo Sedraty a été récompensé pour sa contribution à la promotion du sport sur les plateformes digitales. Le titre de Personnalité de l’année a, quant à lui, été décerné à Mohamed Ouahbi, salué pour son engagement et son parcours au service du football national.

Enfin, le Coup de cœur de l’année 2025 a distingué Zineb Benmoussa, Directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics, ainsi que Blindside, pour leurs initiatives et leur impact dans le paysage sportif marocain.

À travers cette 4ᵉ édition des Morocco Sports Awards, l’Africa Sports Expo confirme son rôle de vitrine incontournable du sport marocain et de ses talents.

