Casablanca s’apprête à accueillir la 4ème édition d’AFRICA SPORTS EXPO

Casablanca se prépare à vivre, du 18 au 20 décembre 2025, au rythme du sport africain. AFRICA SPORTS EXPO revient pour une 4ème édition plus ambitieuse que jamais, confirmant son statut de plus grand salon du sport en Afrique et marquant ainsi un tournant dans son histoire.

Après une édition 2024 record ayant réuni plus de 25 000 visiteurs, cette nouvelle édition s’annonce comme la plus importante jamais organisée au Maroc, avec 180 exposants issus de 20 pays. Pendant trois jours, Casablanca deviendra la capitale du sport africain, réunissant professionnels du secteur, fédérations et institutions sportives ainsi que les plus grandes marques internationales autour des tendances qui façonnent l’avenir du sport sur le continent.

Cette édition aura également une portée internationale renforcée, avec la France comme pays invité d’honneur, symbole du rapprochement croissant entre les acteurs sportifs africains et européens.

Organisée en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), AFRICA SPORTS EXPO 2025 ambitionne de faire également de Casablanca un véritable carrefour du football africain, un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités pour les décideurs, les investisseurs et les passionnés du ballon rond.

« AFRICA SPORTS EXPO n’est pas seulement une vitrine du sport africain, c’est un lieu de convergence et d’inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir du sport comme moteur de développement », souligne Mehdi SEKKOURI ALAOUI, organisateur de AFRICA SPORTS EXPO & Président de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS)

Rendez-vous du 18 au 20 décembre 2025 à Casablanca pour célébrer ensemble cette passion commune qui unit le continent autour du sport.