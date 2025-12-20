Africa Sports Expo 2025 : le palmarès des Morocco Sports Awards dévoilé (VIDEO)

La 4ᵉ édition des Morocco Sports Awards a livré son palmarès ce samedi, en marge de l’Africa Sports Expo 2025.

Cette édition a distingué 212Sports, sacrée Start-up sportive de l’année, pour son innovation et son impact sur l’écosystème sportif. Le prix de l’Activation média de l’année a été attribué à Inwi pour la campagne “Lbess Touni”, menée avec Ghizlane Chebbak.

L’Activation événementielle de l’année est revenue à Pikala pour The 24 Hour Run, tandis que la Nabda Foundation a remporté le trophée de l’Engagement responsable de l’année grâce au projet Ride to Rise.

Dans la catégorie Créateur de contenu de l’année, Simo Sedraty a été récompensé pour sa contribution à la promotion du sport sur les plateformes digitales. Le titre de Personnalité de l’année a, quant à lui, été décerné à Mohamed Ouahbi, salué pour son engagement et son parcours au service du football national.

Enfin, le Coup de cœur de l’année 2025 a distingué Zineb Benmoussa, Directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics, ainsi que Blindside, pour leurs initiatives et leur impact dans le paysage sportif marocain.

À travers cette 4ᵉ édition des Morocco Sports Awards, l’Africa Sports Expo confirme son rôle de vitrine incontournable du sport marocain et de ses talents.

H.M.