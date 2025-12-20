CAN 2025: le sélectionneur des Comores s’exprime avant le match face aux Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national des Comores, Stefano Cusin, a affirmé, samedi à Rabat, que son équipe doit saisir les moments forts du match contre le Maroc pour pouvoir prendre l’avantage.

S’exprimant en conférence de presse d’avant match contre les Lions de l’Atlas, dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat en ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), Cusin a souligné que « le Maroc est une grande équipe qui joue bien », relevant que « il y a aussi les moments forts du match que nous devons saisir ».

« Nous avons préparé le match contre le Maroc avec le juste équilibre. Quand il faut s’accrocher on va le faire, mais nous n’allons pas rester tout le temps en bloc bas et défendre, nous allons également saisir les occasions qui se présentent », a expliqué le coach des Comores.

Il a, par ailleurs, exprimé sa fierté de prendre part à la CAN au Maroc « fruit d’un travail collectif du staff et des joueurs des Comores », ajoutant que « pour nous c’est un grand événement de disputer le match d’ouverture contre le Maroc ».

Commentant l’éventuelle absence de Achraf Hakimi du match d’ouverture, il a fait savoir que « je ne pense pas que son absence est un avantage pour nous, par ce que le Maroc dispose d’une équipe avec de très bons joueurs qui peuvent faire la différence ».

Revenant sur la décision de la FIFA de libérer les joueurs africains des clubs une semaine avant le début de la compétition, il a expliqué que « la décision de la Fifa nous a obligé à débuter la préparation plus tard, mais nous avons commencé avec les joueurs disponibles en attendant l’arrivée des autres pour poursuivre les préparatifs ici au Maroc qui se sont bien passés ».

S.L.