Coupe Arabe: Rabie Hrimat meilleur joueur, El Mehdi Benabid meilleur gardien

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain marocain, Mohamed Rabie Hrimat, a été élu meilleur joueur de la Coupe arabe de football (Qatar-2025), remportée par le Maroc aux dépens de la Jordanie (3-2), jeudi au Stade Lusail.

Le maître à jouer de l’AS FAR, qui avait été désigné également meilleur joueur du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), a signé une Coupe arabe pleinement maîtrisée et parfaitement couronnée.

Pour sa part, le portier du Wydad de Casablanca, Mehdi Benabid, a été élu meilleur gardien de cette compétition. Grâce à ses interventions, la sélection nationale n’a encaissé que 3 buts tout au long de ce tournoi.

Auteur de deux buts décisifs, Abderrazak Hamdallah a été, quant à lui, désigné meilleur joueur de la finale.

De son côté, l’attaquant jordanien Ali Olwan s’est adjugé le prix du meilleur buteur de la Coupe arabe, en inscrivant 6 buts depuis le début de ce rendez-vous footballistique panarabe.

S.L.