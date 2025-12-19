Abderrazak Hamdallah met fin à sa carrière internationale (VIDEO)

L’international marocain évoluant au sein du club saoudien d’Al-Shabab, Abderrazak Hamdallah, a annoncé sa retraite internationale après avoir conduit la sélection marocaine à la victoire en Coupe arabe face à la Jordanie.

Hamdallah a confirmé sa décision dans des déclarations officielles faites à son coéquipier Achraf Bencharki, lors d’un direct diffusé depuis le bus de l’équipe nationale marocaine.

Il a déclaré : « Dieu merci, cela me suffit comme fierté d’avoir conduit l’équipe nationale marocaine au sacre en Coupe arabe, un titre qui restera le plus important de toute ma carrière. »

Il a ajouté : « La relève est assurée, Dieu merci, avec les jeunes qui ont remporté la Coupe du monde des jeunes. Ma retraite est uniquement internationale, je continuerai à jouer avec mon club actuel et je resterai dans le football. »