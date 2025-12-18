Finale de la Coupe arabe: revivez les buts du Maroc face à la Jordanie (VIDEO)

Dans un duel 100% marocain entre Sellami et Sektioui, la balance a penché du côté du second. Avec l’art et la manière et au bout du suspens, les Lions de l’Atlas se sont adjugés, jeudi à Doha, le sacre ultime en Coupe arabe de football (Qatar-2025), le 2è de leur histoire.

Plus de dix ans plus tard, le Maroc renoue avec la victoire finale en Coupe arabe. Au bout d’une participation pleinement sensationnelle, les Lions de l’Atlas ont gravé leurs noms en lettres d’or dans les annales de ce rendez-vous, en venant à bout de la Jordanie (3-2).

Les Nationaux ont parfaitement entamé la finale face à « Al Nashama », en imposant, d’emblée, leur loi. L’ouverture du score de Oussama Tannane résume, à elle seule, toute la maîtrise et l’art du tempo.

Dès la 4è minute du jeu, l’ancien Stéphanois a placé un tir puissant ne laissant aucune chance au portier jordanien.

Bien en place tactiquement, les joueurs marocains ont rapidement pris le contrôle de la partie, faisant circuler avec justesse et patience et laissant parfois la possession aux Jordaniens. Cette maîtrise a permis d’installer le jeu dans le camp adverse, l’obligeant parfois de reculer tantôt d’avancer pour libérer des espaces.

Au milieu de terrain, la sélection marocaine s’est montrée intacte. Enchaînements courts et qualité de sortie de balle ont donné le ton d’une première mi-temps globalement maîtrisée. Chaque récupération était suivie d’une projection rapide vers l’avant.

Dès l’entame de la 2è période, les hommes de Jamal Sellami ont pris les choses en main, galvanisés par l’égalisation du score signée Ali Olwan trois minutes après le coup de sifflet de cette mi-temps. En confiance, les Jordaniens ont exercé une pression et multiplié les offensives. Ils ont fini par obtenir un pénalty, après recours à la VAR, transformé par Ali Olwan à la 68è minute du jeu.

Sonnés par ce cette égalisation, les protégés de Sektiou ont douté avant de réagir en poussant inlassablement vers l’avant. Sur les côtés ou en cherchant la profondeur, ils se sont créés maintes occasions sans pour autant concrétiser.

A la 87è, le goleador, Abderrazak Hamdallah, en renard de la surface, a converti en deux temps un ballon repoussé par le portier jordanien permettant au Maroc de revenir au score.

Partis en prolongations, les deux équipes ont continué sur leur lancée. La Jordanie a cru passer devant, mais le but de Mohannad Abu Taha a été refusé en raison d’une faute de main.

Quelques minutes plus tard (100è), l’ancien Mesfioiu a signé une réapparition, dont il a le secret, pour inscrire le 3è but du Maroc, synonyme de sacre.

Il s’agit du 2è titre des Lions de l’Atlas, après leur sacre en 2012 en Arabie Saoudite.

S.L.

🚨 𝗟𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗘 !!!! 𝗧𝗔𝗡𝗡𝗔𝗡𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗢𝗨 𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗕𝗨𝗧 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/lCDcQQh5DQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 18, 2025

Aos 88 minutos Hamdallah manda a decisão pra prorrogação. pic.twitter.com/uvIklNGlEp — Don Ramon (@Donramonfc1) December 18, 2025