El Hadji Diouf : « La CAN 2025 au Maroc sera la meilleure de l’histoire du Continent »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international sénégalais El Hadji Diouf a affirmé que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc, sera « la meilleure de l’histoire » du Continent, appelant l’ensemble des pays africains à soutenir le Royaume dans l’organisation de cet événement continental majeur.

Dans une déclaration à la MAP, le double Ballon d’Or africain a salué l’engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du développement du sport africain, soulignant que le Maroc œuvre avec « une détermination exemplaire » pour assurer une édition exceptionnelle de la CAN, grâce notamment à des infrastructures sportives de haut niveau.

Il a mis en avant la générosité et la solidarité du Royaume envers ses frères africains, illustrées notamment par l’accueil de sélections nationales dont les infrastructures ne sont pas encore homologuées, relevant que « le Maroc montre la voie et porte l’Afrique sur ses épaules dans l’organisation d’événements d’envergure mondiale ».

Abordant la dynamique actuelle du football marocain, El Hadji Diouf a salué le travail accompli par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), sous la présidence de M. Fouzi Lekjaa, qu’il a qualifié de « grand travailleur ».

Selon lui, les performances du Maroc, ainsi que ses ambitions continentales et mondiales, s’inscrivent dans la vision stratégique éclairée impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et mise en œuvre par la FRMF.

Revenant sur la désignation du trio Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, l’ancien international sénégalais a estimé qu’il s’agit d’une « victoire historique pour l’ensemble du continent africain », fruit de la diplomatie sportive menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi.

« Grâce à Sa Majesté le Roi, la Coupe du Monde revient en Afrique. Ce n’est pas seulement un succès pour le Maroc, mais un triomphe pour tout un continent », a-t-il souligné.

Évoquant les chances du Sénégal et du Maroc lors des prochaines échéances sportives, El Hadji Diouf a rappelé que les deux sélections figurent parmi les meilleures équipes africaines actuelles, tout en notant qu’un tournoi dépend à la fois de la performance et de la réussite. Il a exprimé le souhait de voir une finale Maroc-Sénégal, mettant en avant l’importance du spectacle dans une compétition aussi suivie que la CAN.

Par ailleurs, l’ancien capitaine des Lions de la Téranga a mis en relief la solidité des relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal, qu’il a qualifiées de « modèle de coopération africaine fondée sur le respect mutuel, la confiance et la solidarité ».

Il a enfin salué l’hospitalité et le professionnalisme du Maroc, estimant que toutes les conditions sont réunies pour garantir le succès de la CAN 2025 et assurer un séjour optimal aux équipes participantes.