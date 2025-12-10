Sport
Coupe d’Afrique des Nations: le palmarès des vainqueurs

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 décembre 2025 - 11:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le palmarès des vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), depuis la 1ère édition en 1957, avec l’Egypte détenant le record de sacres (7), devant le Cameroun (5) et le Ghana (4):

– 1957/Soudan: Egypte

– 1959/Egypte: Egypte

– 1962/Ethiopie: Ethiopie

– 1963/Ghana: Ghana

– 1965/Tunisie: Ghana

– 1968/Ethiopie: République Démocratique du Congo (RDC)

– 1970/Soudan: Soudan

– 1972/Cameroun: Congo

– 1974/Egypte: Zaïre (actuelle RDC)

– 1976/Ethiopie: Maroc

– 1978/Ghana: Ghana

– 1980/Nigeria: Nigeria

– 1982/Libye: Ghana – 1984/Côte d’Ivoire: Cameroun

– 1986/Egypte: Egypte – 1988/Maroc: Cameroun

– 1990/Algérie: Algérie – 1992/Sénégal: Côte d’Ivoire

– 1994/Tunisie: Nigeria

– 1996/Afrique du Sud: Afrique du Sud

– 1998/Burkina Faso: Egypte

– 2000/Nigeria et Ghana: Cameroun

– 2002/Mali: Cameroun

– 2004/Tunisie: Tunisie

– 2006/Egypte: Egypte

– 2008/Ghana: Egypte

– 2010/Angola: Egypte

– 2012/Guinée Equatoriale et Gabon: Zambie

– 2013/Afrique du Sud: Nigeria

– 2015/Guinée Equatoriale: Côte d’Ivoire

– 2017/Gabon: Cameroun

– 2019/Egypte: Algérie

– 2021/Cameroun: Sénégal – 2023 : Côte d’Ivoire.

S.L.



