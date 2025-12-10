Coupe d’Afrique des Nations: le palmarès des vainqueurs

A la Une

Voici le palmarès des vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), depuis la 1ère édition en 1957, avec l’Egypte détenant le record de sacres (7), devant le Cameroun (5) et le Ghana (4):

– 1957/Soudan: Egypte

– 1959/Egypte: Egypte

– 1962/Ethiopie: Ethiopie

– 1963/Ghana: Ghana

– 1965/Tunisie: Ghana

– 1968/Ethiopie: République Démocratique du Congo (RDC)

– 1970/Soudan: Soudan

– 1972/Cameroun: Congo

– 1974/Egypte: Zaïre (actuelle RDC)

– 1976/Ethiopie: Maroc

– 1978/Ghana: Ghana

– 1980/Nigeria: Nigeria

– 1982/Libye: Ghana – 1984/Côte d’Ivoire: Cameroun

– 1986/Egypte: Egypte – 1988/Maroc: Cameroun

– 1990/Algérie: Algérie – 1992/Sénégal: Côte d’Ivoire

– 1994/Tunisie: Nigeria

– 1996/Afrique du Sud: Afrique du Sud

– 1998/Burkina Faso: Egypte

– 2000/Nigeria et Ghana: Cameroun

– 2002/Mali: Cameroun

– 2004/Tunisie: Tunisie

– 2006/Egypte: Egypte

– 2008/Ghana: Egypte

– 2010/Angola: Egypte

– 2012/Guinée Equatoriale et Gabon: Zambie

– 2013/Afrique du Sud: Nigeria

– 2015/Guinée Equatoriale: Côte d’Ivoire

– 2017/Gabon: Cameroun

– 2019/Egypte: Algérie

– 2021/Cameroun: Sénégal – 2023 : Côte d’Ivoire.

