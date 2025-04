Maroc ou France ? Ayyoub Bouaddi brise le silence

Ayyoub Bouaddi a accordé une interview à So Foot, où il s’est confié sur sa carrière et ses ambitions. Le jeune milieu du LOSC a également été interrogé sur son choix entre la France et le Maroc pour sa carrière internationale.

Ayyoub Bouaddi a assuré, à ce propos, qu’il ne se presse pas. « Pour l’instant, je suis en équipe de France espoirs et je me sens bien. Et pour vous dire toute la vérité, ma seule décision actuelle est de me laisser du temps pour choisir», a-t-il souligné.

Bouaddi a aussi affirmé que le joueur qui l’impressionnait le plus, quand il était petit, était Andrés Iniesta. «Il sentait tellement le foot. Et hier comme aujourd’hui, il y a Modrić. Lui, c’est la grande classe : extérieur du pied, vision du jeu, intelligence de placement… C’est le très très haut niveau ! En plus, il joue au même poste que moi. », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Bouaddi a évoqué son départ, tôt, de chez ses parents. « Quitter sa famille si jeune était évidemment un peu particulier. Aujourd’hui encore, j’ai envie d’être tous les jours chez moi. En même temps, je sais pourquoi je fais ces sacrifices, j’ai des objectifs. Intégrer cela t’aide au quotidien, le fait de ne pas être le seul dans cette situation aussi. On est tous passés par là, et cela crée beaucoup de solidarité avec les autres jeunes du centre de formation. C’est une étape inévitable dans la carrière d’un footballeur, et c’est comme ça qu’on apprend. »

H.M.