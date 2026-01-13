Luis Enrique « satisfait » du retour de Hakimi à son meilleur niveau

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est dit « satisfait » du retour de l’international marocain, Achraf Hakimi, à son meilleur niveau physique lors de sa participation avec les Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) au Maroc.

« Hakimi va bien, il a pu disputer l’intégralité du match contre le Cameroun. Il sera présent en demi-finale de la CAN et c’est important pour nous », a déclaré le technicien espagnol lundi en conférence de presse.

Le technicien espagnol a insisté sur l’importance de l’enchaînement des matchs à haute intensité pour que le capitaine de la sélection marocaine « puisse atteindre son niveau maximal ».

« Il est important qu’il dispute des matches actuellement », a relevé le coach du PSG, soulignant que « lorsqu’il rentrera à Paris, il sera essentiel qu’il soit dans la meilleure forme possible ».

Elu meilleur joueur africain de l’année par la CAF, Achraf Hakimi a été sélectionné dans l’équipe type de la FIFA regroupant les onze meilleurs joueurs de la saison footballistique 2024-2025.

Dix fois buteur et 12 fois passeur décisif durant la saison écoulée avec le PSG, l’international marocain avait dépassé son meilleur exercice, lorsqu’il avait marqué 9 fois et délivré 10 passes décisives en 45 matches avec le Borussia Dortmund en 2019-2020.