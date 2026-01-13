CAN 2025 (Demi-finale): le Sénégal déterminé à battre l’Egypte

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a affirmé, mardi à Tanger, que son équipe est déterminée à s’imposer face à l’Egypte, une formation solide sur le plan tactique, afin de décrocher son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

S’exprimant lors de la conférence de presse tenue la veille de la demi-finale prévue mercredi à 18h00 (heure locale) au Grand Stade de Tanger, Pape Thiaw a indiqué: “nous affronterons demain l’Egypte, une sélection aux sept titres continentaux, la meilleure en Afrique. Nous aborderons ce match avec un grand respect pour cette équipe très forte tactiquement”.

“La sélection égyptienne est habituée à évoluer à ce niveau” a-t-il ajouté, soulignant toutefois: “nous sommes déterminés à remporter ce match pour atteindre la finale. Nous restons concentrés sur notre philosophie de jeu, qui a porté ses fruits tout au long de ce tournoi”.

“Nous savons que nous allons jouer face à une équipe difficile à manœuvrer, aux transitions rapides et très dangereuses”, a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur sénégalais a relevé que l’Egypte est montée en puissance dans cette compétition, a montré de belles choses, et peut faire mal à l’adversaire même dans ses moments de faiblesse sur le terrain, c’est pourquoi son équipe doit rester équilibrée et vigilante pour les empêcher d’accéder aux filets, affirmant que son équipe “ira chercher la victoire”.

Après avoir salué le niveau et les performances exceptionnelles de Mohamed Salah et d’Omar Marmoush, Pape Thiaw a précisé que “ce qui compte, c’est l’équipe égyptienne dans son ensemble”, ajoutant: “nous devons mettre en place une tactique qui nous permette de préserver notre identité de jeu. Nous savons qu’il s’agit d’une équipe mentalement forte et disciplinée tactiquement, et nous avons travaillé sur cet aspect”.

Il a également indiqué que son équipe est “prête à tous les scénarios susceptibles de décider de l’issue du match”, notant: “nous tenterons de faire la différence durant le temps réglementaire, mais nous sommes aussi prêts à aller jusqu’aux tirs au but”.

Il a, par ailleurs, mis en avant la capacité d’adaptation de son groupe, rappelant que le Sénégal a disputé des matchs difficiles au cours de cette CAN.

Pour sa part, le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a estimé que la sélection égyptienne “mérite pleinement sa place en demi-finale”, ajoutant : “nous jouerons avec nos propres armes et nous pouvons les battre demain”.

“Nous comptons sur le soutien de tous les Sénégalais pour atteindre la finale. Pour cela, nous devons gagner le match de demain”, a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de “rester concentrés à chaque minute de la rencontre”.

“Il est difficile de maintenir un haut niveau de concentration pendant 90 minutes, mais nous devons jouer notre match, exploiter leurs erreurs et bien gérer leurs offensives”, a-t-il conclu.

La sélection sénégalaise s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN après sa victoire face au Mali (1-0) en quart de finale à Tanger, tandis que l’Egypte a validé son billet pour le dernier carré en battant la Côte d’Ivoire (3-2) à Agadir.