Hausse des prix des œufs: les Marocains affichent leur colère

A la Une

Les prix des œufs ont enregistré cette semaine une hausse importante dans plusieurs quartiers de Casablanca, suscitant la colère de nombreux consommateurs.

Comme constaté par Le Site info dans de nombreuses zones de la métropole, le prix de l’œuf au détail a atteint 1,50 dirham l’unité, un niveau qui inquiète les habitants, craignant une poursuite de cette augmentation dans les mois à venir.

En parallèle, aucune explication officielle n’a pour l’heure été fournie concernant les raisons réelles de cette flambée des prix.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Marocains ont ainsi exprimé leur fort mécontentement, rappelant que l’œuf figure parmi les produits alimentaires les plus consommés et les plus essentiels pour les ménages.

K.Z.