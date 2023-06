France: la FFF a un nouveau président

Par LeSiteinfo avec MAP

Philippe Diallo a été élu, samedi, nouveau président de la Fédération Française de Football (FFF) jusqu’en 2024 durant l’Assemblée générale de l’instance organisée à Paris.

Lors du vote auprès des délégués du football français, Diallo, président par intérim depuis janvier après la mise en retrait de Noël Le Graët, a été élu avec 91,26 % des suffrages exprimés, indique la FFF dans un communiqué.

Accablé par une mission d’audit et accusé de harcèlement, Noël Le Graët avait par la suite présenté sa démission, le 28 février dernier, à son comité exécutif, après onze années de mandat.

« Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente », a-t-il déclaré après le vote.

« Votre confiance me donne beaucoup de force. Je suis prêt à engager ce qui avait été commencé avec Noël Le Graët en mars 2021 et aller au-delà pour poursuivre la modernisation de notre Fédération. Nous tournons une page et la question qui a pu être soulevée de la légitimité de notre gouvernance est désormais close », a-t-il poursuivi.

Philippe Diallo avait intégré le Comité exécutif de la FFF lors des élections organisées en mars 2021 où la liste de Noël Le Graët avait obtenu 73,02% des voix. Il occupait la fonction de Trésorier général. Après le départ de Brigitte Henriques, Diallo était devenu vice-président délégué le 11 décembre 2021.

S.L.